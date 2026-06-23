Renze Klamer ontkent uitspraken Johan Derksen, maar die wijkt geen millimeter

Tekst: Evelien Berkemeijer

Renze Klamer heeft in interviews met het AD en De Telegraaf gereageerd op uitspraken die Johan Derksen over hem deed. Aan tafel bij Vandaag Inside Oranje blijkt dat Johan daar niet van onder de indruk is.

Wilfred Genee vraagt of Johan de interviews met Renze Klamer spectaculair vond. Daar is Johan Derksen duidelijk over. ‘Helemaal niet’, zegt hij, waarna Wilfred laat weten die mening te delen.

Johan blijft achter zijn woorden staan

Johan zegt dat hij nog altijd gelooft in de informatie die hij eerder kreeg. ‘Ik had onzin verkondigd, maar mijn bron is zo goed en zo intern bij RTL dat ik echt achter mijn woorden blijf staan.’ Daarmee verwijst hij naar het interview van Renze in het AD, waarin de presentator ingaat op de suggestie dat hij lastig en vals zou zijn.

Renze spreekt de verhalen tegen

In het AD krijgt Renze de vraag voorgelegd dat Johan en anderen suggereerden dat hij een ontzettend lastige en valse man kan zijn. Daarop reageert hij fel: ‘Dat is echt pertinente onzin. Je kan iedereen nabellen; zo zit ik écht niet in elkaar. Ik ben meer iemand die zich in zo’n situatie terugtrekt en een beetje verdwijnt. Mag ik niet eerlijk zijn over wat ik vind van de programmakeuzes? Ik kan me goed voorstellen dat iemand die mij verder niet kende dacht: wat komt die man laat binnen en het ziet eruit alsof hij er geen zin in heeft. Maar ik was tegen niemand onvriendelijk.’

Tekst gaat verder onder video met het gesprek, waarin VI ook vooruitblikt op de nieuwe talkshow.

Ook bij De Telegraaf ontkent Renze de uitspraken

Ook tegen De Telegraaf zegt Renze dat de uitspraken van Johan niet kloppen. Wel erkent hij dat hij laat binnenkwam en er met tegenzin zat. Daarnaast zegt hij dat directeur Content bij RTL en Videoland Peter Lubbers het team heeft gebeld en dat het team ontkent dergelijke ervaringen met Renze te hebben gehad.

Johan ziet een andere verklaring

Volgens Johan kan de indruk die is ontstaan worden verklaard door de onvrede van Renze. ‘Ik begrijp best: Renze was een vervelende jongen als hij daar binnen was. Dat kwam natuurlijk, dat heeft hij ook uitgelegd, door het feit dat hij heel ontevreden was. Met de eindredactie liep niet, met de redactie liep niet, hij vond het programma helemaal niks en dan word je ook wat ontevreden. Toen heeft hij dus een indruk achtergelaten van een arrogante, vervelende man.’

Renze Klamer bij De Telegraaf: