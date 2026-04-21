Donald Trump: Tim Cook belde om ‘mijn kont te kussen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Donald Trump heeft Apple-topman Tim Cook uitvoerig geprezen in een bericht waarin hij terugblikt op hun contact tijdens zijn eerste ambtstermijn. Daarbij beweerde de president ook dat Cook hem ooit persoonlijk belde om hulp te vragen.

Donald Trump noemde de scheidende Apple-CEO ‘een ongelooflijke kerel!!!’ en sprak van een ‘GEWELDIGE carrière’. Ook haalde hij een telefoongesprek aan waarin Tim Cook volgens hem een lastig probleem voorlegde. Welke kwestie dat precies was, liet de president in het midden. Tegelijkertijd keek Trump vooruit naar het vertrek van de topman bij Apple. Cook treedt op 1 september 2026 terug als CEO en wordt dan uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur, terwijl John Ternus hem opvolgt.

Anekdote uit eerste termijn

Donald Trump schreef dat Tim Cook hem tijdens zijn eerste periode in het Witte Huis belde met een verzoek om hulp. Volgens de president legde de Apple-topman ‘zijn probleem had uitgelegd, een lastig probleem zelfs. Ik vond dat hij gelijk had en het snel en effectief had opgelost. Dat was het begin van een lange en zeer prettige relatie.’

Trots op het belletje van Donald Trump

In hetzelfde bericht gebruikte Trump ook opvallende bewoordingen over dat eerste contact. Zo stelde hij: ‘Ik was erg trots op mezelf dat de topman van Apple belde om “mijn kont te kussen”.’ Daarna verwees de president opnieuw naar zijn bekende verspreking uit 2019, toen hij Cook tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis per ongeluk Tim Apple noemde.

Wederzijdse toenadering

Volgens Trump bleef Cook hem in de jaren daarna geregeld bellen, al gebeurde dat ‘nooit te vaak’. De president schreef daarover: ‘Tijdens mijn vijf jaar als president belde Tim me wel eens, maar nooit te vaak, en ik hielp hem waar ik kon.’ In de aangeleverde informatie staat verder dat Cook in augustus 2025 het Witte Huis bezocht en Trump een speciaal vervaardigde Apple-plaquette van 24-karaats goud overhandigde, ter herinnering aan de investeringsaankondiging van 100 miljard dollar in de Verenigde Staten.

Afscheid bij Apple

Trump begon zijn lofzang met een vergelijking tussen Cook en Apple-oprichter Steve Jobs. Daarbij schreef hij: ‘Ik ben altijd een groot fan geweest van Tim Cook, en evenzo van Steve Jobs, maar als Steve niet zo jong van deze planeet was weggerukt en in plaats van Tim het bedrijf had geleid, zou het bedrijf het goed hebben gedaan, maar lang niet zo goed als onder Tim.’ Volgens Apple is de bestuurswissel het gevolg van ‘een zorgvuldig, langetermijnplanningsproces voor opvolging’.