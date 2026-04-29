Donald Trump plaatst afbeelding van zichzelf met geweer: ’No more Mr. Nice Guy!’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Donald Trump heeft Iran opnieuw stevig gewaarschuwd, ditmaal met een opvallend bericht op Truth Social.

De Amerikaanse president schrijft dat Iran ‘maar beter snel slimmer wordt’. Volgens hem krijgt het land ‘de zaken niet op orde’ en weet Teheran niet hoe het een niet-nucleaire overeenkomst moet sluiten. Onder het bericht van Donald Trump staat een gephotoshopte afbeelding van de president met een machinegeweer, met op de achtergrond een Iraans landschap dat wordt gebombardeerd.

Waarschuwing aan Iran

Onderhandelingen blijven moeizaam

De Verenigde Staten en Iran proberen al wekenlang tot onderhandelingen te komen over de oorlog in het Midden-Oosten. Onlangs kwam Iran met een vredesvoorstel, nadat een tweede onderhandelingsronde met de Verenigde Staten in Pakistan niet was doorgegaan.

Trump niet tevreden

Volgens Amerikaanse media is de president niet tevreden met het Iraanse voorstel. Daarin zou staan dat onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran worden uitgesteld. Trump heeft meermaals verklaard te willen voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt. Teheran zegt die ambities niet te hebben.

Bron: Telegraaf