Oud-MAFS-kandidaat Joey Chiba heeft trouwring nog altijd thuis liggen

Married at First Sight is weer in volle gang en dat zorgt ook voor herinneringen bij oud-kandidaten. Joey Chiba blikt in De Datingcast: Married at First Sight van Veronica Superguide terug op zijn eigen avontuur in het programma.

Vorig seizoen gaf Joey Chiba nog het ja-woord aan Svea. Het huwelijk strandde vlak na de final vows aan het einde van de opnames. Toen MAFS-presentator Carlo Boszhard de twee zo’n vier maanden later opzocht, was Joey eerlijk: ‘Het gevoel werd minder. Het groeide niet.’

Bijzonder aandenken MAFS

Toch heeft Joey wel een bijzonder aandenken aan het experiment overgehouden. In de podcast vertelt hij lachend: ‘Ik weet eigenlijk niet of ik dit mag zeggen.’ Daarna onthult hij wat er volgens hem gebeurt als deelnemers het einde van het traject halen.

Ring ligt nog thuis

‘Maar als je de final vows ‘haalt’, dan mag je de trouwringen volgens mij gewoon houden’, vertelt Joey. Zijn eigen ring ligt dan ook nog altijd bij hem thuis. ‘Misschien moet ik hem straks wel inleveren nu ik dit heb gezegd, maar ik heb die van mij dus nog. Ik vind het leuk om te bewaren, het is toch een soort herinnering.’