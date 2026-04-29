Ed Sheeran scheert al zijn haar af na gezondheidsprobleem

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ed Sheeran heeft zijn fans verrast met een compleet nieuwe look. De zanger heeft al zijn haar afgeschoren en gaat nu door het leven met een buzzcut.

Op Instagram legt Ed Sheeran uit dat de drastische knipbeurt voor hem meer betekent dan alleen een nieuw kapsel. De frisse coupe komt na een gezondheidsprobleem en valt samen met meerdere nieuwe beginpunten in zijn leven.

Frisse start

Ed Sheeran schrijft op Instagram: ‘Ja, ik heb mijn haar afgeschoren. Ik wilde het afscheren om een frisse start te symboliseren. Er zijn momenteel veel nieuwe beginpunten in mijn leven. Ik vind het geweldig en ik denk erover om het zo te houden.’

Herstel van gordelroos

Hoewel de zanger het niet expliciet aan zijn kapsel koppelt, zinspeelt hij in zijn bericht ook op zijn recente strijd tegen gordelroos. ‘Ik heb de afgelopen maand gordelroos gehad, ik zou het niemand aanraden, maar ik ben nu aan de beterende hand,’ voegt Ed toe in het onderschrift van de post. Gordelroos is een pijnlijke huiduitslag die wordt veroorzaakt door hetzelfde virus als waterpokken.

Nieuwe tourdata

Naast zijn nieuwe kapsel had de Perfect-zanger ook goed nieuws voor zijn Latijns-Amerikaanse fans. Ed heeft nieuwe data toegevoegd aan zijn Loop Tour in Mexico, Brazilië, Paraguay, Argentinië en Chili. Hij vertelt dat hij ‘enorm enthousiast’ is om in de toegevoegde steden op te treden: ‘Het zijn een paar van mijn favoriete landen en steden om shows te geven, het is veel te lang geleden.’

Als extraatje deelde Ed ook een foto van zichzelf en Martin Garrix. Daarop is te zien dat de twee weer samen gitaar spelen.

