Hierom gaat Ed Sheeran liever niet de ruimte in

Tekst: Denise Delgado

18/09/2025

Ed Sheeran (34) slaat voorlopig een ruimtereis over. In een interview met Scott Mills op ‘BBC Radio 2’ liet de zanger weten dat hij het eerste optreden in de ruimte liever niet geeft.

Geen proefkonijn

“Ik wil naar de ruimte gaan als het net zo gewoon is als vliegen naar Frankrijk en 40.000 mensen het al hebben gedaan”, zegt Ed. Hij benadrukt dat hij geen ‘proefkonijn’ wil zijn.

De zanger gaat verder: “Ik ga dat risico niet nemen voor een of ander Guinness World Record. Ik wil niet dat mijn kinderen zonder vader komen te zitten.”

Ondertussen staat Ed met beide benen op aarde: vorige week bracht hij zijn nieuwste album Play uit en in 2026 start hij zijn tournee LOOP in Australië en Nieuw-Zeeland.

BEELD: GETTY IMAGES

