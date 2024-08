Deze wereldbekende acteur drumde tijdens concert Ed Sheeran

Chris Hemsworth speelde zaterdag mee tijdens een optreden van Ed Sheeran. In een bericht op Instagram legt de zanger uit dat Hemsworth speciaal voor het optreden in The National Arena in Boekarest heeft geleerd om te drummen. “Ik heb er heel veel over gepiekerd”, zegt de acteur in het filmpje. “Het zou fijn zijn als het achter de rug is.”

Volgens Sheeran waren de zenuwen van Hemsworth onterecht. “Je deed het echt heel goed”, zei de artiest na afloop. Hemsworth kreeg daarna van Sheeran een participatieprijs. “Dat is geweldig”, lachte Hemsworth.

De acteur filmt momenteel het tweede seizoen van zijn programma Limitless voor National Geographic, waarin hij verschillende uitdagingen aangaat voor een gezonder leven. Het nieuwe seizoen komt uit in 2025.