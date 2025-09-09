Ed Sheeran verhuist met gezin naar VS voor tournee

Tekst: Denise Delgado

Ed Sheeran (34) heeft bevestigd dat hij met zijn gezin naar de Verenigde Staten verhuist. De Britse zanger vestigt zich daar vanwege zijn uitgebreide tournee.

Voor lange tijd in VS optreden

“Ik sta op het punt naar Amerika te verhuizen,” zei Ed maandag in de podcast ‘The 2 Johnnies’. Omdat hij lange tijd in de VS zal optreden, is heen en weer reizen geen optie. “Ik heb een gezin, dus ik kan niet zomaar even heen en weer vliegen. We gaan ons daar vestigen,” legt de Shape of You-zanger uit. Momenteel woont hij met zijn vrouw en kinderen op een landgoed in Suffolk, beter bekend als Sheeranville.

Ed gaat voetbalclub missen

Wat hij het meest zal missen? Zijn voetbalclub Ipswich Town, waarin hij aandelen bezit en waarvoor hij shirtsponsor was. “Vorig seizoen ging ik naar bijna elke wedstrijd, dit seizoen waarschijnlijk maar één.” Verder vertelt hij wat fans kunnen verwachten van zijn nieuwe album. Bekijk de Instagram-video hieronder:

Ed sloot afgelopen weekend zijn Mathematics Tour af in Düsseldorf en brengt op 12 september zijn nieuwe album Play uit. In 2026 start zijn wereldtournee LOOP.

BEELD: GETTY IMAGES