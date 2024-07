Ed Sheeran stopt in 2025 met wereldtournee

Ed Sheeran gaat ook volgend jaar nog door met zijn wereldtournee The Mathematics Tour. De Britse zanger kondigde vrijdag voor 2025 een nieuwe reeks optredens in Europa aan. De zanger maakte ook bekend dat 2025 het laatste jaar is van zijn wereldtournee.

De 33-jarige Sheeran geeft vanaf 30 mei 2025 een reeks optredens in onder meer Spanje, Frankrijk, Duitsland en Denemarken. Later volgen nog meer locaties waar Sheeran zal spelen.

Er zit vooralsnog geen show in Nederland bij de aangekondigde optredens voor volgend jaar. De artiest speelde eerder deze zomer wel op festival Pinkpop in het kader van zijn wereldtournee.