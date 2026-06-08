Guido Weijers verzorgt oudejaarsconference 2026 op SBS6

Tekst: Evelien Berkemeijer

SBS6 sluit het jaar af met Guido Weijers, die dit jaar de oudejaarsconference op de zender verzorgt.

De cabaretier keert daarmee terug op de plek waar zijn oudejaarstraditie precies twintig jaar geleden begon. SBS6 zet met Guido Weijers: De Oudejaarsconference 2026 in op een herkenbare afsluiter van het jaar, vol humor, actualiteit en relativering. De voorstelling wordt op oudejaarsavond in primetime uitgezonden.

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Terug naar SBS6

Guido Weijers gaat op voor zijn twaalfde oudejaarsconference op nationale televisie. Over zijn terugkeer zegt Guido: ‘SBS6 was twintig jaar geleden de eerste commerciële zender die de oudejaarsconference durfde uit te zenden. Dat bleek een schot in de roos. Nu geven we een mooi vervolg aan wat we toen zijn gestart. De komende maanden ga ik met veel plezier verzamelen, schaven en slijpen aan teksten. We zijn nog maar halverwege, maar het jaar heeft nu al genoeg bizarre, mooie en hilarische momenten opgeleverd om op oudejaarsavond samen keihard te kunnen lachen. En om maar meteen antwoord te geven op de meest gestelde vragen: Nee, ik neem nog steeds geen blad voor de mond en ‘ja’ je mag in deze tijd nog steeds overal grappen over maken.’

Tekst gaat verder onder interview met Guido over de conference.

Vertrouwen vanuit de zender

Tom Roedolf, zendermanager van SBS6, is blij met de komst van de cabaretier. De zendermanager zegt: ‘We vinden het fantastisch dat Guido Weijers terug is op SBS6. Guido is een van de meest geliefde en succesvolle cabaretiers van Nederland en we zijn ervan overtuigd dat hij onze kijkers gaat trakteren op een geweldige oudejaarsconference en een onvergetelijke afsluiting van het jaar. Met zijn unieke talent ons te laten lachen om alles wat ons dagelijks bezighoudt, weet Guido als geen ander alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar op scherpe, herkenbare en hilarische wijze samen te brengen.’

Preview in theaters en XL-locaties

Vanaf september tourt Guido met een preview van de oudejaarsvoorstelling langs theaters door heel het land. Daarnaast treedt hij op in de XL-locaties Brabanthallen Den Bosch op 14 november en AFAS Live Amsterdam op 23 december. Guido Weijers: De Oudejaarsconference 2026 wordt op 31 december uitgezonden op SBS6. Ook Weijers’ nieuwste voorstelling Momentum is in 2027 te zien op SBS6.