Heb jij je WK outfit al binnen?

Tekst: Redactie Weekend

Het WK Voetbal staat voor de deur en dat betekent maar één ding: tijd om onze voetbalhelden aan te moedigen. Natuurlijk wil je tijdens de wedstrijden helemaal in de juiste sfeer komen. Met deze vijf musthaves support jij onze Leeuwen in stijl.

Of je nu thuis kijkt, met vrienden een groot scherm opzoekt of een gezellige WK-borrel organiseert: een oranje touch mag niet ontbreken. Van een feestelijke blazer tot sneakers waar je zo een rondje op danst… met deze items schreeuwt je WK outfit ‘Hup Holland Hup!’.

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De perfecte oranje blazer

Met een blazer geef je jouw sportieve WK-look direct een modebewuste upgrade. Kies voor een frisse oranjetint en combineer met een witte jeans, denim short of je zomerse jurkje. Ideaal voor een WK-borrel, terrasavond met vriendinnen en natuurlijk tijdens het kijken van de wedstrijd. Bijkomend voordeel: na het WK kan je dit jasje gewoon blijven dragen.

Accessoires om mee te juichen

Een oranje crossbody tas is tijdens wedstrijddagen geen overbodige luxe. Je hebt ruimte voor je telefoon, sleutels en lipgloss, terwijl je handen vrij blijven om te juichen. Wil je een knipoog naar het WK zonder direct een complete supportersoutfit aan te trekken? Dan zijn opvallende oorbellen de perfecte keuze. Denk aan kleurrijke bloemen of speelse hangers in een warme oranje tint.

Knus op de bank of buiten voor het scherm

Voor spannende wedstrijden op de bank is een knusse sweater onmisbaar. Een zachte oversized oranje trui is heerlijk om te dragen én geeft jou meteen de ultieme supporterslook. Ook wanneer Nederland speelt op een frisse zomeravond en je buitenshuis onze voetbalhelden aanmoedigt, komt zo’n sweater goed van pas.

WK-proof van top tot teen

Maak je WK outfit helemaal af met een paar oranje sneakers. Deze sneakers van Sketchers geven de meest basic outfit een vrolijke uitstraling. Perfect om een rondje op te dansen en een gat in de lucht te springen wanneer Nederland een doelpunt maakt. Na het WK kan je deze sneakers prima blijven dragen, want zij staan perfect als statement piece bij je witte jeans of je fleurige zomerjurkje.