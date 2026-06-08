Valentijn Driessen haalt uit naar Oranje na WK-hotelkritiek: ‘Stel verwende kinderen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ronald Koeman en Micky van de Ven zijn niet volledig tevreden over het hotel waar Oranje momenteel verblijft.

Het Nederlands elftal speelt maandagavond tegen Oezbekistan de laatste oefenwedstrijd voordat het WK begint. Tijdens de persconferentie van zondagavond ging het onder meer over de accommodatie van het Nederlands elftal. Ronald Koeman benadrukte dat het om een goed hotel gaat, maar plaatste daar wel een kanttekening bij. Micky van de Ven sloot zich aan bij die woorden.

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Koeman ziet ruimte voor verbetering

De bondscoach sprak van een ‘goed hotel’, maar zei ook: ‘Gelukkig is het hier maar voor een aantal dagen. Het kan beter.’ Micky was het daarmee eens. ‘Zoals de trainer al zei: er zijn betere hotels. Het is een goed hotel, maar om hier drie weken lang te zitten, zou misschien wel anders zijn. Het is wel lekker als je bijvoorbeeld even koffie kunt drinken in de buurt met teamgenoten. Hier is dat lastig.’

Tekst gaat verder onder video met onvrede.

Driessen vindt kritiek overdreven

Driessen reageert in de podcast Kick-Off kritisch op de uitspraken van Oranje. ‘Ze zitten echt in een prima hotel. Wij zijn er geweest, dus we kunnen er prima over oordelen’, stelt de chef voetbal van De Telegraaf. ‘Deze jongens zijn zoveel luxe gewend, dat ze gewoon geen genoegen meer nemen met misschien een kamer die iets kleiner is, of ontbijt waar je geen Griekse yoghurt kan krijgen met granola.’ Ook over de omgeving heeft de selectie volgens Driessen weinig te klagen. ‘Het ligt in een prima buurt met een geweldige mall ernaast. Kom even jongens, wat dat betreft zijn het net een stel verwende kinderen.’