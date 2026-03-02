Gordon mist ochtendshow Radio 10 door situatie Midden-Oosten

Gordon is deze maandag niet te horen in zijn ochtendshow op Radio 10. De presentator kan door uitgevallen en geannuleerde vluchten, die hij koppelt aan de situatie in het Midden-Oosten, niet op tijd terug zijn in Nederland.

Hij was op vakantie in het Australische Sydney en houdt zijn volgers via Instagram stories op de hoogte van zijn terugreis. Volgens Gordon is er op korte termijn geen goede verbinding richting Europa, waardoor hij een omweg moet maken.

Omweg terug naar Nederland

Na een tussenlanding in Bangkok meldde de presentator: ‘Er is geen één vlucht te vinden naar Europa vannacht. Ook helemaal vanuit Bangkok niet.’ Maandagochtend zou hij via Istanbul naar Amsterdam kunnen vliegen. Eerder liet hij al weten dat zijn oorspronkelijke vertrekplan niet doorging: ‘Ik zou vanmorgen om zes uur zijn vertrokken, maar vluchten zijn geannuleerd, begrijpelijk natuurlijk. Dus nu via een monsterlijke omweg via Bangkok, Istanbul, weet ik veel wat, terug naar Nederland’, zei hij toen al. ‘Dus ik ben er morgenochtend helaas niet bij.’ Om 5 uur vannacht was te zien dat hij in het vliegtuig naar Istanbul zat, in een vliegtuig mét chef.

Beelden uit Dubai

In een video vertelde Gordon ook dat hij is geschrokken van beelden van explosies in Dubai, de stad in de Verenigde Arabische Emiraten waar hij enige tijd woonde. Die beelden zag hij voorbij komen terwijl hij onderweg was terug naar Nederland.

