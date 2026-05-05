Inbox Emma Kok vol liefdesverklaringen: ‘Kom er niet doorheen’

Tekst: Boris van Zonneveld

Emma Kok is vrijgezel, maar als dat aan mannelijk Nederland ligt duurt dat niet meer zo lang. De digitale brievenbus van de jonge zangeres stroomt vol met berichten van aanbidders. Maar als zij hopen een reactie van haar te krijgen, kunnen ze lang wachten, deelt Emma deze week in Weekend. “Ik besteed er geen aandacht aan.”

Enkele maanden geleden strandde de relatie tussen Emma Kok en haar zeven jaar oudere vriend Jort Knoop. Hoewel de achttienjarige zangeres inmiddels alweer maanden als vrijgezel door het leven gaat, heeft ze absoluut niet te klagen over een gebrek aan mannelijke aandacht. “Ik krijg veel berichten via de verzoeken op Instagram”, bekent ze aan Weekend.

Lees ook: Emma Kok over gemis vriendin Jade Kops: ‘Hoe kan ik van jou afscheid nemen?’

Aanbidders

Haar inbox stroomt dus vol, maar op een reactie van of laat staan een afspraakje met Emma hoeven de aanbidders niet te rekenen. “Het zijn er zoveel, daar kom ik simpelweg niet doorheen.” Wat voor type mannen haar berichten sturen, weet ze overigens niet. “Ik blader er niet vaak doorheen. Nee, ik kijk daar eigenlijk niet naar.”

Grappig

Emma’s moeder blijkt af en toe wel een blik op de liefdesverklaringen te werpen. “Er zitten erg leuke berichtjes tussen!”, onthult ze. De zangeres laat zich hier echter niet door verleiden en blijft er heel nuchter onder. “Ik vind het vooral gewoon heel grappig dat ik zulke berichtjes krijg. Maar ik besteed er verder geen aandacht aan.”

Lees het hele interview met Emma Kok in Weekend editie 19, vanaf 6 mei in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.