Robert ten Brink wordt niet meer gebeld voor tv-programma’s door RTL

Tekst: Evelien Berkemeijer

RTL-presentator Robert ten Brink doet in MAX Magazine een opvallende uitspraak over zijn loopbaan bij de commerciële zender. ‘Ik word niet meer gebeld’, zegt de presentator, die al jarenlang het gezicht is van All You Need is Love.

Toch is hij dit jaar nog wel op televisie te zien. Naast de altijd bejubelde kerstspecial van All You Need is Love worden er ook vier reguliere uitzendingen gemaakt. Verder staat er, op tv-gebied althans, vooralsnog weinig in de agenda van Robert.

Weinig nieuwe klussen bij RTL

Dat roept de vraag op waarom hij niet opduikt in andere nieuwe programma’s bij RTL. Wordt hij daar niet voor gevraagd? Het antwoord is volgens hem duidelijk: ‘Ik word niet meer gebeld.’ Robert zegt dat hij zich bij die situatie heeft neergelegd. ‘Ik berust daarin’, vertelt hij, al klinkt er ook iets van gemis door. ‘Van die tien keer ben ik blij dat ze negen keer niet bellen maar soms zit wel wel iets bij waarvan ik denk: dat had ik wel leuk gevonden.’

De presentator benadrukt dat hij er vrede mee heeft, mede omdat hij inmiddels 70 jaar is en opa van acht kleinkinderen. Helemaal dicht is de deur naar een nieuw avontuur bij RTL echter niet: ‘Dan sta ik klaar.’

Bron: Tv-gids. Foto: ANP