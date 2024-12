Zo ziet het grote gezin van Robert ten Brink eruit

Tegenwoordig kunnen we kerst niet eens meer voorstellen zonder Robert ten Brink en de All You Need Is Love Kerstspecial. Achter de schermen is de presentator ook trotse vader van vijf dochters en is hij zelfs opa.

Ten Brink is in 1981 getrouwd met de half-Italiaanse Roos Cialona. Het stel heeft samen vijf dochters: Nina, Emma, Charlotte, Isabel en Suus.

Inmiddels is de familie een stuk verder uitgebreid. Zijn dochter Nina heeft namelijk drie kinderen en dochters Isabel, Emma en Charlotte zijn inmiddels ook al moeder geworden.