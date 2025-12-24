Martijn Krabbé is ‘doodsbang’ maar vooral om vrouw en kinderen

RTL Late Night-presentator Humberto Tan mocht bij Martijn Krabbé en zijn vrouw Deborah over de vloer komen voor een openhartig gesprek. Martijn (57) maakte in januari bekend dat hij lijdt aan uitgezaaide longkanker en dat hij niet meer beter zal worden. Lange tijd wist niemand, behalve dan zijn naasten, wat er speelde. ‘Het liep nog een jaar door, mijn televisiecarrière, want alles was al opgenomen. Tot ik niet meer kwam opdagen.’

Sinds die verwoestende diagnose is alles anders, vertelt Martijn. Maar niet alleen in negatieve zin. In een eerder interview zei hij dat hij vond dat hij geluk heeft gehad. Hoe dan, vraagt Humberto zich hardop af. ‘Ja, omdat ik het leven op een heel andere manier had kunnen zien.’ Terugkijkend vindt hij dat zijn leven nú is hoe het altijd had moeten zijn. ‘Ik heb het naar mijn gevoel verspild. Je raast maar door, je staat eigenlijk nooit ergens bij stil. En als je dat vaker doet zie je hoe mooi het is.’

Sinds Martijn bekendmaakte dat hij ongeneeslijk ziek is, wordt hij bedolven onder steunbetuigingen. ‘Ik heb zoveel post gekregen, het is niet normaal wat me overkomt allemaal. Dan kan je alleen maar heel veel waardering hebben dat dit je allemaal overkomt En dan kan ik alleen maar de ziekte bedanken, eigenlijk.’

‘Kennelijk wordt er van mij gehouden’

Helemaal snappen doet hij alle adoratie niet, overigens. Naar eigen zeggen was hij niet óntzettend goed of héél succesvol. ‘Ik ben heel tevreden, heel dankbaar vooral. Maar kennelijk wordt er heel veel van mij gehouden en dat is eigenlijk waar het over gaat.’

Niet te doen

Maar wie natuurlijk het meest van hem houden, zijn zijn vrouw, kinderen en familie. Om hen maakt hij zich dan ook het meeste zorgen. ‘Ik ben doodsbang, maar dat heeft altijd met Deborah en de kinderen te maken. Ik wil ze zo goed mogelijk achterlaten. Ik zou ze het liefst gelukkig achterlaten. Maar dat wordt wel moeilijk denk ik.’ Dat beaamt Deborah. ‘Nee, dat is niet te doen.’

The End van The Beatles

Een mooie boodschap ter afsluiting van het gesprek heeft Martijn niet. Of toch? Terwijl hij Deborah’s hand vasthoudt kijkt hij haar aan. Hij citeert een zin uit het lied The End van The Beatles. ‘The love you take is equal to the love you make. En dat is waar.’

