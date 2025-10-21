Zoon Martijn Krabbé: ‘Nu geen tijd voor verdriet’

Bickel Krabbe

Tekst: Boris van Zonneveld

21/10/2025

Ondanks dat hun vader ongeneeslijk ziek is, is er momenteel geen tijd voor tranen in het gezin van Martijn Krabbé, deelt zoon Bickel deze week in Weekend. “Later meer dan genoeg tijd om verdrietig te zijn.”

Vorige week won Martijn Krabbé de Televisier-Ring Presentator, wat hij zelf het “gouden randje” van zijn afscheid van televisie noemde. Zoon Bickel vertelt in Weekend hoe ze als gezin omgaan met de ziekte van hun vader. “Het is natuurlijk heel verdrietig, maar ik heb later meer dan genoeg tijd om verdrietig te zijn.”

Anders

Bickel schenkt zijn aandacht liever aan iets anders. “Deze tijd is voor ons samen, dus het verdriet valt eigenlijk wel mee. Het is minder dan je denkt. Ik ben niet iemand die verdrietig is voordat iets echt verdrietig is.”

Veel

In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, zoekt het gezin elkaar meer dan voorheen op, ook nu Bickel op zichzelf woont. “We hebben het fijn samen. Ik ben er ook heel veel.”

