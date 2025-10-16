Uitreiking Gouden Televizier Ring 2025 martijn

Staande ovatie voor Martijn Krabbé bij winst Televizier-Ring voor Beste Presentator

Tekst: Denise Delgado

16/10/2025

De zaal van Carré barstte donderdagavond uit in een daverend applaus toen Martijn Krabbé (56) werd uitgeroepen tot winnaar van de Televizier-Ring voor Beste Presentator. Hij werd door het publiek verkozen tot de favoriete tv-presentator van het afgelopen jaar.

Het moment werd extra bijzonder doordat het applaus al klonk nog vóór de winnaar officieel bekend was. “Lieverds, mag ik jullie ten eerste heel erg bedanken voor het prachtige applaus aan het begin van de avond,” zei een zichtbaar geëmotioneerde Martijn. “De show was nog geen tien minuten bezig en ik kreeg deze warmte over me heen.”

De publieksprijs voelde voor hem als een diepe erkenning, juist in een periode waarin zijn leven op z’n kop stond. “Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik het gevoel had dat ik er weer bij hoorde en dat was heel erg waardevol de afgelopen anderhalf jaar. Dat ik die vreselijke diagnose kreeg,” vertelde hij met tranen in zijn ogen. “Dus heel erg bedankt, dat is zo waardevol. Dat je het gevoel hebt dat je nog steeds one of the guys bent.”

In januari deelde Martijn in LINDA. openhartig dat hij ongeneeslijke longkanker heeft. Toch bleef hij, ondanks alles, werken aan de programma’s die hij zo liefheeft, waaronder Kopen Zonder Kijken. Zijn vastberadenheid, warmte en humor raakten kijkers diep en dat bleek ook uit de massale stemmen die hij ontving.

Eervolle vermelding voor Wendy van Dijk

Tijdens zijn speech richtte Martijn zich met liefde tot zijn dierbaren. ‘Een eervolle vermelding voor Wendy van Dijk,’ zei hij glimlachend. “”Mijn lieve collega van wie ik ontzettend veel hou. Zij is de persoon van wie ik altijd voor mijn matters of the heart zorgen heeft gedragen. En dat zijn er binnen mijn gezin nogal veel.”

Lieve familie

Ook zijn familie kreeg een speciaal plekje in zijn dankwoord. “Mijn lieve ouders, Jeroen en Herma Krabbé en Jasper, die zit ook te kijken. Jullie zitten al te snotteren sinds het begin van de avond. Wat zullen jullie genoten hebben van deze eer die mij ten deel valt vanavond.”

De belangrijkste prijs

Tot slot richt hij zich tot de mensen die hem het dierbaarst zijn: zijn partner en kinderen. De ‘innions’, zoals hij ze thuis noemt. “Ga maar opstaan alsjeblieft. Mijn kinderen: jullie zijn de moedigste kinderen die er bestaan.” Daarna kijkt hij vol liefde naar zijn vrouw. “Ze zeggen wel eens dat je van elkaar moet houden in goede tijden en slechte tijden.” Hij haalt haar het podium op en kust haar vol trots. Met een glimlach besluit hij: “Het is de belangrijkste prijs die je kan winnen in televisieland en vanavond: it’s yours.

Uitreiking Gouden Televizier Ring 2025
Martijn Krabbé met zijn vrouw en dochters

Het was een ontroerend moment, dat niet alleen de kracht van televisie liet zien, maar ook die van veerkracht en van een man die met zijn oprechtheid en warmte een hele zaal stil kreeg.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @TELEVIZIER

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

