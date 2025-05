Martijn Krabbé dankbaar voor ‘enorme tsunami aan liefde’

Martijn Krabbé, die begin dit jaar bekendmaakte dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter zal worden, is dankbaar voor “de enorme tsunami aan liefde” die hij en zijn gezin hebben ontvangen, schrijft hij op Instagram. “Overweldigend in betrokkenheid.”

In tijdschrift LINDA sprak de 57-jarige presentator eerder openhartig over zijn ziekte en wat voor effect dat heeft op zijn naasten. Ook zijn gezin sprak met het tijdschrift. Het interview was zeer belangrijk voor Martijn en zijn familie, vervolgt hij, en niet alleen vanwege alle steun die ze na hun openheid ontvingen. “Een ander gevolg van het interview in LINDA heeft ook voor mijn gezin veel betekend: het heeft geholpen bij een nieuwe stap in het accepteren van onze situatie. Zo uniek is die helemaal niet realiseer ik me nu. Heel veel lotgenoten lieten van zich horen met allemaal goedbedoelde maar altijd liefdevolle adviezen. Dank daarvoor!”

Acute buikontsteking

Ook geeft Martijn een update over hoe het nu met hem gaat. Beter dan het in maart ging, want toen kreeg hij ook nog een acute buikontsteking voor zijn kiezen. “Die had natuurlijk niets met mijn diagnose te maken maar duurde wel anderhalve maand. Die heb ik grotendeels in het ziekenhuis doorgebracht. Daar werd heel lief voor me gezorgd maar je wordt er niet direct beter van.” Het was de bedoeling dat hij geopereerd zou worden, maar het risico op complicaties was te groot. Daar schrok de presentator “wel een beetje van”, geeft hij toe. “Als je onstekingswaarden dan niet zakken schijn je de pineut te zijn. Gelukkig deden ze dat wel.”

Reis afgelast

Martijn en zijn gezin hadden een belangrijke reis naar India en Sri Lanka in de planning. Bickel, zijn oudste zoon, vertelde daarover eerder: “Mijn vader is daar al een keer geweest, maar de rest van ons niet. Dus dat vond hij wel een belangrijke reis om nog te maken.” Maar die reis kon dus niet doorgaan.

Cadeautje

Lang treuren deed Martijn niet: hij voelde zich na zijn ziekenhuisopnamen gelukkig goed genoeg voor een bezoekje aan Artis én maakte met zijn Deborah een reis langs de kastelen van de Loire. “Heel erg romantisch en heel erg verdiend want ik kan af en toe een draak zijn. Wel een dankbare draak”, schrijft hij. “Ik ben er immers nog en lijk de weg naar boven weer gevonden te hebben. Na anderhalf jaar leven met mijn ziekte voelt nog steeds iedere extra dag als een cadeautje!”