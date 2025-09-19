Martijn Krabbé zet Deborah in het zonnetje op huwelijksjubileum

Op 19 september 2019 stapten Martijn Krabbé (57) en zijn grote liefde Deborah Wietzes (46) in het huwelijksbootje. Zes jaar later blikt de RTL 4-presentator op Instagram terug op die bijzondere dag.

‘Vandaag vier ik het zesjarig jubileum van mijn huwelijk met jou en iedere dag hou ik meer van je, liefste Deborah,’ schrijft Martijn onder een lieve foto met zijn vrouw.

Lieve reacties

De liefdevolle post levert een golf aan felicitaties op. Zo schrijft Gordon: ‘Van harte vriend’. Ook styliste Chantal Bles laat een berichtje achter: ‘Heel veel liefde voor jullie.’ Verder reageren presentator Edson da Graça, radio-dj Gerard Ekdom en zangeres Connie Breukhoven enthousiast met hartjes onder de foto.

Ongeneeslijke longkanker

In januari 2025 deed Martijn in LINDA. een aangrijpende onthulling: hij lijdt aan ongeneeslijke longkanker. “Dit interview is mijn coming-out. Ik ben er nu pas aan toe om te vertellen wat er precies aan de hand is. En dat ik niet meer beter zal worden,” vertelde hij destijds.

Sinds die bekendmaking trekt de presentator zich grotendeels terug uit de publiciteit en richt hij zich vooral op zijn gezin en Deborah.

