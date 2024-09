Martijn Krabbé geeft gezondheidsupdate

Martijn Krabbé heeft woensdag een update gedeeld over zijn gezondheid. In een bericht op Instagram laat hij weten dat hij het goed lijkt vol te houden. “Uiteraard met wisselend succes maar over het algemeen heb ik het gevoel dat er een soort status quo is ontstaan”, schrijft Krabbé.

De 56-jarige Krabbé maakte in maart bekend dat hij kanker heeft. Hoewel het nu dus goed lijkt te gaan beseft de presentator dat het zo weer anders kan zijn. “Dus ik kus de grond waarop ik loop. Ik ben enorm aan het genieten van de rust. Het leven in het moment”. Krabbé had eerder op de dag al een selfie met zijn vrouw gedeeld, maar daar stond geen tekst bij.

De presentator wil wel benadrukken dat hij niet alweer aan het werk is. “Voor die verantwoordelijkheid is het echt nog te vroeg”, verduidelijkt hij. “Wel ben ik even op bezoek geweest bij Kopen zonder Kijken en dat was heel fijn! En ik doe weer wat voice-overs. Wat ik verder over mijn werk kan zeggen is dat ik hoop een korte serie te maken in het hulp-tv genre. Maar dat is voorlopig een stip aan de horizon in het voorjaar”, aldus de presentator.

Krabbé deelt tot slot nog een advies met zijn volgers. “Geniet van het leven. Het zal je verbazen hoe snel het voorbij kan zijn.”