Broertje Jakob maakt zich zorgen om Martijn Krabbé

Tekst: Emelie van Kaam

De gehele familie Krabbé was aanwezig toen Jeroen Krabbé vrijdag de Rembrandt Oeuvre Award ontving voor zijn bijdrage aan de Nederlandse film. Behalve Martijn Krabbé.

Afgelopen juni won de ongeneeslijk zieke presentator zelf ook een prijs: de Media Oeuvre Award 2025. ’Voor je eigen gevoel ben je nog volop bezig. Dat is natuurlijk niet zo’, vertelde Martijn Krabbé destijds.

Laatst gegeven interview

Over zijn gezondheid zei hij toen tegen RTL Boulevard: ’Ik voel me prima. Er zijn natuurlijk goede en slechte tijden. Er zijn op dit moment geen klachten.’ Tevens legde hij uit waarom hij redelijk laconiek over zijn ziekte praat. ’Het is namelijk zo met doodgaan: iedereen schijnt het te kunnen. Het is niet zo heel erg moeilijk. We doen het uiteindelijk allemaal. Ik kijk daar vrij nuchter tegenaan. Ik ben er voor mijn gevoel nog helemaal niet aan toe. En daar reken ik ook op, dat ik daar nog niet aan toe ben.’

Broertje Jakob over ziekte Martijn Krabbé

Weekend sprak zijn jongere broertje Jakob over de positieve houding van Martijn. Hij zegt: ’Ja, dat is niet normaal joh! Zoiets heb ik nog nooit gezien. Dat is voor de omgeving heel fijn, maar het blijft natuurlijk wel vreselijk. Ik denk niet dat ik dat zo zou kunnen, nee, ik zou er wel anders bij zitten. Dus dat is heel bijzonder.’ Toch vindt hij het ook weleens moeilijk dat Martijn zo sterk overkomt: ’Hij gaat maar door. Hij geeft niet op. Voor hem is die ziekte er eigenlijk gewoon niet. Voor de omgeving is dat prettig – die sleept hij er daarmee eigenlijk doorheen. Maar goed, dan maak ik me weleens zorgen over hém. Ik denk dan: ja, maar jij moet er wel mee omgaan. Het is heel fijn dat je er voor iedereen bent, maar laat ons er ook voor jóú zijn.’

FOTO: ANP