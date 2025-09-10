Chantal Janzen mist Martijn Krabbé bij presentatie The Voice

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chantal Janzen staat dit seizoen voor een nieuwe uitdaging: het presenteren van The Voice zonder haar vaste collega Martijn Krabbé.

Ondanks dat Edson da Graça zijn rol als vervanger van Martijn Krabbé vol enthousiasme vervult, blijft het voor Chantal Janzen een ingrijpende verandering.

Dubbel gevoel bij nieuwe start

Volgens Shownieuws is Edson een waardevolle toevoeging aan het programma. Toch vullen ze in dat het voor Chantal wel dubbel zal voelen. Ze verklaart: ‘Ja heel dubbel en ook keihard.’ Het eerste gezamenlijke optreden met haar nieuwe co-presentator liet diepe indruk achter. Janzen vertelt: ‘Hoe leuk je het dan ook samen hebt, vond ik het even héél, héél, héél erg stom. Dat is het leven en hoe het gaat en dat vond ik even keihard.’

Betrokkenheid van Martijn Krabbé

Hoewel Martijn Krabbé niet meer op het podium staat, blijft hij wel verbonden met het programma en de presentatoren. Binnen RTL is veelvuldig overleg met hem gevoerd, en ook met opnameleiding en Janzen zelf onderhoudt hij contact. Zo laat zij weten: ‘Dan appt hij mij weer: ‘Lieverd, hoe was je eerste dag?”

Edson da Graça over opvolging

Voordat hij aan de slag ging, vroeg Edson om Martijn Krabbé’s goedkeuring. Die ontving hij, al beseft hij hoe groot de verantwoordelijkheid is. Hij noemt Krabbé ‘The Voice’: ‘Hij is The Voice, hoe hij dit deed…’ Tegelijkertijd benadrukt Edson dat hij geen poging wil doen om zijn voorganger te imiteren en dat hij het op zijn eigen manier gaat doen.

FOTO: RTL/MARK ENGELEN