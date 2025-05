Chantal Janzen’s kritiek op The Voice werd haar in werkveld niet in dank afgenomen

Tekst: Dunya Diercks

Presentatrice Chantal Janzen haalde stevig uit na alle misstanden rond The Voice of Holland, het programma dat zij presenteerde. Haar kritiek had de nodige gevolgen, schrijft ze in haar editorial voor haar tijdschrift &C. “Dat hebben enkele personen me niet in dank afgenomen. Dat heb ik de jaren erna wel gemerkt in het werkveld.”

Toen alle misstanden aan het licht kwamen, schreef Chantal op social media onder meer: “Aan de partijen en aan de mensen die blijkbaar al zo’n tien jaar lang van de misselijkmakende praktijken bij The Voice afwisten, ze verzwegen en in de doofpot stopten, maar nu reageren in de pers met ‘we zijn enorm geschrokken’: laat deze woorden aub over voor de slachtoffers.” De 46-jarige presentatrice noemde de hele toestand “schandalig, verdrietig en frustrerend” en riep op: “Nu die doofpot omgooien en de waarheid op tafel.”

Niet in dank afgenomen

Haar kritiek is niet al te best gevallen in Hilversum. “Dat hebben enkele personen me niet in dank afgenomen. Dat heb ik de jaren erna wel gemerkt in het werkveld.” Daar ligt de presentatrice niet wakker van. “Spijt heb ik er nooit van gehad. Het kostte veel tijd en bracht negatieve situaties, maar dat had ik ervoor over, omdat het niks is als je het vergelijkt met de mensen die de dupe waren van dit alles.”