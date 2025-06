Martijn Krabbé ziet hartenwens in vervulling gaan

Tekst: Dunya Diercks

Martijn Krabbé is in zijn nopjes want zijn “hartenwens” gaat eindelijk in vervulling: hij is uitgenodigd om op bezoek te gaan bij de pinguïns in Artis. Al eerder schreef hij dat de zwart-witte rakkers zijn lievelingsdieren zijn en nu mag hij zich opmaken voor een heuse “meet en greet” met de waggelaars.

Martijn, die lijdt aan uitgezaaide longkanker, zag zijn droomvakantie naar India en Sri Lanka in het water vallen toen hij ook nog een acute buikontsteking voor zijn kiezen kreeg. Gelukkig kan de 57-jarige presentator ook genieten van de kleine dingen: in plaats van naar India en Sri Lanka ging hij met zijn Deborah naar Artis, schreef hij eerder. “Daar wonen mijn favoriete dieren te weten pinguïns!”

Dankbaar

Kennelijk lazen de mensen van Artis mee, want die hebben hem uitgenodigd voor een intiem samenzijn met zijn favoriete dieren. “Ik ben Artis zo dankbaar dat wil je niet weten!”, jubelt de presentator. Martijn en pinguïns gaan namelijk way back, legt hij uit bij een jeugdkiekje van zichzelf met zijn favoriete knuffel. “Hier een foto met mijn lieve oma Greet van wie ik ooit bij mijn geboorte een pinguïn-knuffel kreeg die nooit meer van mijn zijde is geweken.”

Waggelende treden

Ook zijn moeder Herma gaat mee. Volgens Martijn wordt dat een feest der herkenning… “Ik ga samen met Deborah en mijn moeder die met haar waggelende treden ongeveer 1.53 zelf ook wel wat weg heeft van mijn lievelingsdieren.”