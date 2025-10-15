Wendy van Dijk

Wendy van Dijk over rouwtijd: ‘Van geschrokken’

Tekst: Emelie van Kaam

15/10/2025

Als er iets is dat volgens Wendy van Dijk raar geregeld is in Nederland, dan is het wel de tijd die je van je werkgever krijgt na het verlies van een dierbare. Na enkele dagen wordt er alweer verwacht dat je aan het werk gaat en daar snapt ze helemaal niets van, deelt ze deze week in Weekend. “Daar moet naar gekeken worden.”

Toen bij Lizzy, de dochter van Wendy van Dijk, begin vorig jaar een zeldzame ziekte werd vastgesteld, kreeg de presentatrice alle tijd en ruimte om er voor haar te zijn. Daar is ze ontzettend blij mee, al ziet ze dat dat lang niet altijd zo gaat. “Dat is niet iedereen gegeven, daar ben ik wel van geschrokken.”

Ergste

Zeker in het geval van rouw vindt Wendy dat het in Nederland ontzettend raar geregeld is. “Als je bevalt van een kind, heb je een paar weken verlof en als man inmiddels ook een aantal dagen. Maar als iemand overlijdt, staat daar maar een dag of twee voor. Iemand verliezen is het ergste wat je je kunt bedenken.”

Scheef

Het is een regeling waar Wendy niets van begrijpt. “Stel dat je een kind verliest, kun je toch niet van mensen verwachten dat ze maar twee dagen de tijd hebben om te rouwen? En dan moet je daarna je werk weer oppakken? Ik vind dat daarnaar gekeken moet worden, daar zit iets heel erg scheef.”

Foto: ANP

