Noa Jacobus kreeg vaak afwijzingen

Tekst: Boris van Zonneveld

Wanneer Noa Jacobus een keer een afwijzing krijgt voor een rol, gaat ze niet bij de pakken neerzitten. In tegendeel. De jonge GTST-ster geeft niet op en gaat weer vol voor de volgende kans die zich aandient, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik blijf er niet in hangen.”

In de showbizz gaat niet alles over rozen, weet ook Noa Jacobus. De GTST-ster heeft in haar carrière al de nodige afwijzingen voor haar kiezen gekregen. “Ik was het heel vaak bíjna. Dat zat ik bij de laatste drie en was ik het net niet geworden. Maar dat is prima.”

Lees ook: Meerdijk raakt opnieuw een inwoner kwijt: dít gezicht vertrekt uit GTST

Vertrouwen

Hoewel zo’n afwijzing frusterend kan zijn, weigert Noa bij de pakken neer te gaan zitten. “Je moet doorgaan. Ik denk niet: blijkbaar heb ik het niet, ik geef het op. Je moet vertrouwen blijven hebben en er elke keer weer vol voor gaan. Elke kans die ik krijg pak ik met beide handen aan, want dit is wat ik wil. Dan geef ik niet zomaar op.”

Onnodig

Balen doet Noa op zo’n moment heus wel eventjes. “Maar ik blijf er niet in hangen. Dat is absoluut niet nodig. Het kan om allerlei verschillende redenen zijn dat ik niet gekozen word. Misschien vinden ze net een ander type beter passen, of heeft iemand de rol net iets anders aangevlogen. Het hoeft niet altijd aan jou als actrice te liggen.”

Ons hele gesprek met Noa Jacobus lees je in Weekend editie 10. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP