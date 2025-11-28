Meerdijk raakt opnieuw een inwoner kwijt: dít gezicht vertrekt uit GTST

Tekst: Denise Delgado

In ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ staat Meerdijk weer op z’n kop: een van de personages besluit er vandoor te gaan en keert voorlopig niet meer terug. Wie via Videoland kijkt, weet al dat iemand definitief de deur achter zich dichttrekt.

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Geld en een nieuw paspoort

De spanningen binnen de familie Sanders lopen verder op nu Ludo (Erik de Vogel) vastzit voor de vermeende moord op Valentijn (Vincent Visser). Nola (Noa Jacobus) gelooft echter geen seconde dat haar neef dood is en ze krijgt gelijk. De twee komen weer met elkaar in contact.

Valentijn zegt toe Janine en Nola te helpen om Ludo vrij te pleiten. In ruil daarvoor krijgt hij geld en een nieuw paspoort, plus de opdracht om een video op te nemen waarin hij bewijst dat hij nog leeft.

Laatste boodschap

Maar zodra Valentijn alles in handen heeft, kiest hij zijn eigen weg. Hij stuurt de opname wel op, waarin hij zegt dat Ludo hem geen kwaad wilde doen, maar vertrekt daarna zonder om te kijken. “Zoals jullie zien ben ik nog in leven. Mijn opa Ludo Sanders wilde mij nooit kwaad doen. Het is dus niet langer nodig om hem vast te houden.” Een kort ‘het gaat jullie goed’ is zijn laatste boodschap aan zijn familie.

Door de beelden kan Ludo weer naar huis, maar Meerdijk ziet opnieuw een bekende naam verdwijnen.

BEELD: RTL/Jasper Suyk