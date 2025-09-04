F1 The Movie In Premiere vincent visser

GTST-acteur Vincent Visser belandt in kettingbotsing door zwaan

Tekst: Denise Delgado

04/09/2025

Een flinke klap voor Vincent Visser (24). De ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’-acteur belandde woensdag in een kettingbotsing toen plots een zwaan de weg op schoot. Op Instagram Stories doet hij zijn verhaal en laat hij de schade aan zijn BMW zien.

Vol op de rem

“Ik was gewoon aan het rijden en opeens zie ik een zwaan van links naar rechts vliegen, die midden op de weg landt,” vertelt Vincent. “Er reden twee auto’s voor mij. De eerste auto ging vol op z’n rem, de tweede vervolgens ook. Ik ook natuurlijk op mijn ankers, maar het was te laat. Paf, vol erop!”

Scherm­afbeelding 2025 09 04 Om 13.42.38
Zwaan blijft ongedeerd

Hoewel hij de situatie luchtig probeert te brengen, is hij zichtbaar aangeslagen. “Dit is niet best. Dit is echt niet best. Ik lach er wel om, maar dit is echt verschrikkelijk.”

Gelukkig liep het met een sisser af: zowel de zwaan als Vincent zelf kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.

Scherm­afbeelding 2025 09 04 Om 13.41.27
