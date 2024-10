Stefania Liberakakis en Vincent Visser bevestigen relatie

Stefania Liberakakis en Vincent Visser hebben bevestigd dat zij een relatie hebben. Op juicekanalen ging al langere tijd het gerucht dat de zangeres en de acteur de liefde bij elkaar gevonden zouden hebben.

Op Instagram delen de 21-jarige Liberakakis en Visser (23) een foto waarop hij haar een kus op de wang geeft. Het stel plaatst daar een hartje bij. De twee stonden eerder deze maand samen op de loper bij het Gouden Televizier-Ring Gala en de première van het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen.

De Grieks-Nederlandse zangeres raakte bekend bij het grote publiek door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2021 namens Griekenland. Met het lied Last Dance behaalde ze de tiende plaats. Visser was als acteur onder meer te zien in Goede tijden, slechte tijden. Momenteel is hij te zien in het RTL-programma Expeditie Robinson.