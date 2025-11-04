Inge Ipenburg had last van GTST-rol

Tekst: Sabine Krouwels

Het GTST-personage Martine Hafkamp, gespeeld door Inge Ipenburg, was in veel opzichten baanbrekend. Een harde tante die voor zichzelf opkwam, iets waar veel vrouwen zich in die tijd in herkenden of aan spiegelden. Dat maakte Inge trots, maar voor haarzelf had het niet alleen maar positieve kanten, vertelt ze deze week in Weekend. “Martine kleeft te veel aan me.”

In de jaren negentig speelde Inge Ipenburg de rol van Martine Hafkamp in Goede Tijden, Slechte Tijden. Een heftig personage, dat desondanks ook erg geliefd was. “Omdat ze ook genuanceerd was. Ik heb erg m’n best gedaan om meer van Martine te maken dan alleen een slechte vrouw. Ik wilde er iemand van vlees en bloed van maken.”

Kleeft

Toch liet de rol z’n sporen na in Martines carrière, want na het spelen van Martine werd Inge jarenlang niet meer gecast in de rol van “het aardige buurmeisje”. “Nog steeds roepen casting-directors dat ‘Martine’ te veel aan me kleeft.”

Weinig

Maar dat is volgens Inge niet het enige waardoor de rollen momenteel niet voor het oprapen liggen. “Ik ben oud, hè. Er zijn weinig rollen voor vrouwen van mijn leeftijd.”

Foto: ANP