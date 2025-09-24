Reinout Oerlemans keert terug als Arnie Alberts in GTST-jubileum

Tekst: Denise Delgado

Reinout Oerlemans (54) duikt voor de jubileumaflevering van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ nog één keer in de rol van Arnie Alberts. De speciale aflevering, die op 1 oktober wordt uitgezonden, is nu al te streamen via Videoland.

Arnie, de zoon van Laura Selmhorst (Jette van der Meij) en Robert Alberts (Wilbert Gieske), was van 1990 tot 1996 één van de bekendste gezichten van de soap. Na een stormachtige periode met onder andere een driehoeksrelatie met Linda Dekker (Babette van Veen) en Roos de Jager (Guusje Nederhorst), vertrok hij voor zaken naar het buitenland. Daar ging het mis: zijn vliegtuig stortte neer in de jungle van Venezuela en Arnie werd als vermist opgegeven.

Jaren later, in 2005, werd bekend dat zijn stoffelijke resten waren gevonden en kreeg hij alsnog een begrafenis.

Terug met soapmoeder

Reinout kwam een belofte na die hij tien jaar geleden aan Jette van der Meij deed. Tijdens het 25-jarig jubileum van GTST zei hij tegen zijn soapmoeder: “Als jij met jouw rol het licht gaat uitdoen, dan zal ik er zijn.”

Arnie en Laura

Als baby verwisseld

Arnie was overigens niet Laura’s biologische zoon. Als baby was hij verwisseld met Dennis Tuinman (gespeeld door Koert-Jan de Bruijn). Toch veranderden haar moedergevoelens nooit, vertelt Jette. “Arnie is altijd als haar zoon blijven voelen. Zijn vermissing blijft, samen met het overlijden van haar baby’tje Lotje, haar grootste verdriet.”

BEELD: GTST/ANP