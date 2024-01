Dinand Woesthoff herdenkt Guusje Nederhorst: ‘Tijd heelt’

Dinand Woesthoff heeft op Instagram een eerbetoon geplaatst aan zijn overleden vrouw Guusje Nederhorst. Het is precies twintig jaar geleden dat de zangeres op 34-jarige leeftijd overleed.

“29 januari, het was altijd een datum, die ik mezelf ooit had aangeleerd niet met je te willen delen”, schrijft Woesthoff bij een video van een brandende kaars. “Een beladen datum. Emotioneel, maar tijden, jaren pijnlijk. Verstoord door trauma en donkerte. Maar, as they say, tijd heelt, tijd draagt en tijd doet vergeten. Of beter gezegd, wat echt is, overleeft tijd.”

De Kane-zanger schrijft dat 29 januari altijd een bijzondere dag voor hem zal blijven. Hij vraagt zijn volgers om “geen medelevende berichten” naar hem te sturen. “Geen droefenis en al wat meer. That ship has sailed a long time ago.”

Nederhorst overleed aan de gevolgen van borstkanker. Woesthoff trouwde vijf jaar na haar overlijden met zijn huidige vrouw Lucy.