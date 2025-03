Reinout Oerlemans geëmotioneerd door beelden Antonie Kamerling: ‘Hij is een zielsverwant’

Tekst: Dunya Diercks

Reinout Oerlemans (53), inmiddels gevierd internationaal mediaondernemer, kreeg in talkshow Eva een aantal fragmenten van zijn bloemrijke tv-carrière in Nederland voor zijn kiezen. Dat zorgt voor veel jolijt, tot presentatrice Eva Jinek een fragment liet zien uit de talkshow van Ivo Niehe, waarin hij zo’n 30 jaar geleden te gast was met GTST-collega en vriend Antonie Kamerling. Dat raakte hem diep.

Na het fragment kijkt Reinout met getergde blik naar boven. “Waar dacht je aan nu?”, vraagt Eva. Hij stamelt geëmotioneerd: “Antonie zien is natuurlijk heel pijnlijk ja. Heel pijnlijk. Antonie is een zielsverwant. En dat komt dan samen in zo’n serie en dan maak je van alles mee… Pijnlijk dat dat zo is afgelopen met Antonie. Heel zielig.”

Bipolaire stoornis

Antonie maakte op 6 oktober 2010 een einde aan zijn leven. Hij leed aan een bipolaire stoornis. Zijn zoon Merlijn, die 11 jaar oud was toen hij zijn vader verloor, zei eerder dat hij het nog altijd heel zwaar heeft met zijn dood. “Ik huil nog steeds om hem en mis hem iedere dag.” Merlijn schreef het boek Nu Ik Je Zie, waarin hij uit de doeken doet wat voor impact Antonie’s dood had op hem en zijn familie. Ook ging hij voor het boek in gesprek met mensen die Antonie goed hebben gekend.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl

Bekijk Eva’s hele gesprek met Reinout hieronder: