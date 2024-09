Reinout Oerlemans over opnieuw beginnen in de VS: ‘Was een gevecht’

Reinout Oerlemans is trots op wat hij de afgelopen tien jaar in de Verenigde Staten heeft gedaan. Het is “een gevecht” geweest voor hem om opnieuw te beginnen in de VS, vertelt de producent in WNL op Zondag. “De markt is zo gigantisch. Als de markt groot is, zijn er zo veel meer partijen. Daar moet je jezelf zien in te manoeuvreren”, aldus Oerlemans.

“Het is een hele grillige markt”, vervolgt hij. Volgens Oerlemans was zijn bedrijf, Warner Bros. International Television Production Nederland, voorheen Eyeworks, in 2023 op koers voor het beste jaar ooit, maar kreeg het te maken met de stakingen van schrijvers in Hollywood. Oerlemans dacht eerst dat ze wel door konden, omdat ze veel realityprogramma’s maken zonder scripts. “Maar die hele industrie ging op slot.”

Oerlemans wilde toch naar de VS, “omdat het daar allemaal gebeurt”. “Ik heb mezelf ook opnieuw moeten uitvinden omdat alles anders is. Wij zijn in Nederland gewend om heel direct te zijn en heel pragmatisch, korte klap en dingen voor elkaar krijgen. Dat is een groot talent dat wij als Nederlanders hebben.” Het duurde een tijdje voordat Oerlemans doorhad dat hij een andere aanpak nodig had, vertelt hij.

In 2028 worden de Olympische Spelen in Los Angeles gehouden, waar Oerlemans woont. Volgens de producent, die ook honorair consul is in de VS, liggen er daar veel kansen voor Nederlandse ondernemers. Het evenement wordt volgens Oerlemans volledig duurzaam. “Nederland is waanzinnig goed in circulaire economie”, aldus Oerlemans. Ook op het gebied van watermanagement en vervoer kunnen Nederlandse bedrijven veel toevoegen in Los Angeles, denkt hij.