Jette van der Meij: ‘Ik tel mijn zegeningen’

Tekst: Sabine Krouwels

Jette van der Meij is een tevreden mens. Als haar leven morgen voorbij is heeft ze geen spijt dat ze dingen gemist heeft. Wel heeft ze gemerkt dat ze gedurende haar leven assertiever is geworden. “Ik heb geleerd beter voor mezelf te zorgen,” vertelt ze deze week in Weekend.

Als Jette van der Meij morgen zou komen te overlijden, is er niets dat ze heeft gemist. “Ik tel mijn zegeningen, zeker in deze tijd. Ik denk dat we dat allemaal moeten doen. Als we zegeningen hebben, laten we die dan koesteren.” Een bucketlist heeft de actrice, die al 35 jaar de rol van Laura Selmhorst speelt in GTST, niet. “Ik leef erg in het moment. Een reis die ik nog zou willen maken, is er niet. Ik zie wel hoe het leven loopt en wat ik daar dan mee wil.”

Assertiever

De inmiddels 70-jarige Jette is gedurende haar leven wel assertiever geworden. “Ik heb in de loop van het ouder worden geleerd om iets beter voor mezelf te zorgen. Nu denk ik, als er iets gebeurt waar ik niet achter sta: wacht eens even…”

