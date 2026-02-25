Jeroen van Koningsbrugge beleeft tweede jeugd

Tekst: Boris van Zonneveld

Jeroen van Koningsbrugge zit naar eigen zeggen in een heerlijke levensfase. Zijn kinderen zijn wat ouder en zijn werkagenda ietwat leger en dus is er meer tijd om samen met zijn vrouw leuke dingen te doen. De komiek straalt nu hij in zekere zin aan zijn tweede jeugd is begonnen. “Dat doe je niet zo snel als je jongere kinderen hebt,” vertelt hij deze week in Weekend.

Jeroen van Koningsbrugge zit naar eigen zeggen in een heerlijke levensfase. Zijn kinderen zijn wat ouder en zijn werkagenda ietwat leger en dus is er meer tijd om samen met zijn vrouw leuke dingen te doen. De komiek straalt nu hij in zekere zin aan zijn tweede jeugd is begonnen. “Dat doe je niet zo snel als je jongere kinderen hebt,” vertelt hij deze week in Weekend.

Waar de ene ouder er niet aan moet denken dat diens kinderen ouder worden en op enig moment zelfs uitvliegen, geniet de andere ouder juist met volle teugen van deze fase. Zoals Jeroen van Koningsbrugge en zijn vrouw Marie-Claire Witlox. Zij zien alleen maar voordelen aan het feit dat hun kinderen nu achttien en vijftien zijn. Het lijkt zelfs alsof het koppel bezig is aan een tweede jeugd. “Kunnen we er lekker samen vandoor,” vertellen ze Weekend stralend.

Lees ook: Zo ziet de vrouw van Jeroen van Koningsbrugge eruit

Doei!

En dat doen ze dan ook volop. “Weekendjes weg. Naar Londen, Marrakesh. Dat zijn dingen die je normaal niet zo snel doet als je jongere kinderen hebt,” aldus Jeroen. “Nu zeggen weg: Papa en mama gaan een weekendje weg, doei!”

Tijd

Jeroen en Marie-Claire genieten volop van deze tijd, zeker gezien Jeroen de afgelopen jaren keihard gewerkt heeft. Je kon de televisie niet aanzetten of de komiek was in een programma te zien. Heeft hun liefde onder zijn werk geleden? “Nee hoor,” antwoordt hij stellig. “Het is vooral dat we nu meer tijd hebben waardoor we een weekendje weg kunnen, wat vroeger heel normaal was. Maar door de kinderen en zo lukte dat jaren niet meer.”

Ons hele gesprek met Jeroen van Koningsbrugge lees je in Weekend editie 9. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP