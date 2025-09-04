Jeroen van Koningsbrugge Albert Heijn

Jeroen van Koningsbrugge is het nieuwe gezicht van Albert Heijn

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/09/2025

Albert Heijn heeft Jeroen van Koningsbrugge gekozen als het nieuwe gezicht van de supermarkt in de rol van Daan. Daan is een energieke supermarktmanager die kinderen en volwassenen meeneemt in de wereld van boodschappen doen.

Tegelijkertijd start Albert Heijn een nieuwe editie van de spaaractie Begin je eigen winkeltje, waarbij kinderen hun eigen mini-supermarkt kunnen vullen. We zien Jeroen van Koningsbrugge dus meteen in actie.

Van speelgoedkassa tot echte supermarktmanager

Als kind speelde Jeroen van Koningsbrugge al winkeltje. Zijn vader was supermarktmanager bij Albert Heijn, en dat inspireerde hem om zelf ooit ook een supermarkt te runnen. In de campagne Daan krijgt die jeugdervaring een speelse knipoog. Klanten kunnen sparen voor 40 mini-producten, van bekende A-merken tot verse groente en fruit, compleet met een winkeltje en mini-handscanner.

Tekst gaat verder onder video.

Traditie en vernieuwing

Sinds 2005 brengt Albert Heijn in iedere campagne een herkenbare supermarktmanager. Jeroen van Koningsbrugge neemt het stokje over van Ilse, die zes jaar lang het gezicht van de supermarkt was. Daan is vrolijk, klantgericht en humoristisch. Hij zet altijd nét dat stapje extra en vertelt enthousiast over goed en lekker eten. Zo combineert hij traditie met een frisse uitstraling.

Spaaractie voor kinderen

De spaaractie Begin je eigen winkeltje loopt van 8 tot en met 28 september. Kinderen kunnen mini-producten verzamelen en hun eigen winkel inrichten. Met de mini-handscanner komen winkelgeluiden en een quiz van 240 weetjes tot leven. Daarnaast organiseert Albert Heijn speciale ruilmiddagen en speurtochten, zodat kinderen hun collectie compleet kunnen maken en hun eigen supermarktmanagerdiploma kunnen behalen.

BEELD: ALBERT HEIJN

