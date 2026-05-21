Bulgarije geeft DARA een stuk grond na historische winst Eurovisie Songfestival

Tekst: Ruth Smeets

DARA wordt in Bulgarije groots onthaald na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival. De zangeres kreeg eerder al eerbetoon in Sofia en Varna, en nu wil ook de gemeente Avren haar in het zonnetje zetten.

De gemeente wil de 27-jarige artiest, die eigenlijk Darina Yotova heet, benoemen tot ereburger. Daarnaast belooft burgemeester Emanuel Manolov haar een stuk grond in Bliznatsi, een dorp aan de Zwarte Zee.

Lees ook: Tina Nijkamp ziet groot financieel gevolg van Songfestival-flop: ‘Bijna een miljoen’



Bijzondere band met Avren

DARA heeft persoonlijke banden met de gemeente Avren. Haar grootmoeder woont in het dorp Trastikovo, meldt de Bulgaarse omroep BNT. Het terrein dat haar wordt aangeboden, zou ongeveer zo groot zijn als een minivoetbalveld. Daarmee wil de gemeente haar succes op een tastbare manier belonen.

Steun voor talent

Burgemeester Emanuel Manolov zegt dat DARA de geste heeft verdiend. ‘Ik hoop van harte dat ze accepteert wat wij aanbieden. Ik vind dat alle getalenteerde mensen gesteund moeten worden door zowel de gemeente als de staat, want dat verdienen ze. We moeten ons als Bulgaren verenigen. We moeten blij zijn met wat we hebben, want DARA heeft het wereldkampioenschap zingen naar Bulgarije gehaald.’

Tekst gaat verder onder de video.

Eerste zege voor Bulgarije

DARA won zaterdag het Eurovisie Songfestival met het nummer Bangaranga. Daarmee bezorgde ze Bulgarije de eerste Songfestivaloverwinning in de geschiedenis van het land.