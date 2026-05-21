Trijntje Oosterhuis viert 30-jarig jubileum met eenmalige show in Carré

Tekst: Evelien Berkemeijer

Trijntje Oosterhuis staat op 9 mei 2027 stil bij haar 30-jarig jubileum. Dat doet ze met een exclusieve, eenmalige show in Koninklijk Theater Carré.

Volgens Trijntje Oosterhuis wordt het een avond waarin alles samenkomt. Ze neemt het publiek mee langs de muziek, verhalen en momenten die haar carrière hebben gevormd.

Muzikale reis door haar carrière

Op Instagram schrijft Trijntje: ‘Het wordt een bijzondere avond waarin ik je meeneem op een muzikale trip down memory lane, langs de hoogtepunten, verhalen en liedjes die mijn carrière hebben gevormd. Van de Zee tot Nu dat jij er bent en Touch Me There tot Vlieg Met Me Mee. Van Say A Little Prayer, What The World Needs Now tot That’s What Friends Are For and Isn’t She Lovely.’

Eenmalige avond in Carré

De jubileumshow vindt plaats in Koninklijk Theater Carré en wordt door de zangeres omschreven als een exclusieve avond. Daarmee lijkt het concert een terugblik te worden op dertig jaar muziek, met nummers uit verschillende periodes van haar loopbaan.

Kaartverkoop start vrijdag

Kaarten voor de show zijn vrijdag 22 mei vanaf 12:00 uur verkrijgbaar op deze site. Trijntje roept belangstellenden op om niet te lang te wachten en waarschuwt: ‘Wees er snel bij want de mooie kaarten gaan het hardst.’