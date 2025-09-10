Hierom lunchte prinses Amalia met burgemeester Halsema

Prinses Amalia (21) schoof woensdag aan voor een bijzondere kennismakingslunch met burgemeester Femke Halsema in haar ambtswoning aan de Herengracht. De prinses woont en studeert inmiddels in Amsterdam en kreeg de uitnodiging om officieel kennis te maken met de stad én enkele markante Amsterdammers.

“U heeft ons al enorm vereerd door hier te komen wonen en studeren. En we hopen dat u de stad al behoorlijk goed kent en dat er vele momenten zijn dat u ongezien gewoon naar de stad fietst,” sprak Halsema prinses Amalia toe in de tuin van de ambtswoning.

Prinses Van Oranje Ontvangen In Amsterdam

Kennismaken met het nachtleven

Tegelijkertijd wenste de burgemeester haar ook plezier buiten de studie. “U kent vooral de collegezalen en de bibliotheek goed, want u zal niets anders doen dan studeren en hele goeie cijfers halen,” zegt de burgemeester die hoopt dat ze ‘ook wel eens schuin uit een café komt en ons nachtleven goed leert kennen’. “Dat wensen wij u allemaal heel erg toe.”

Ajax-shirts

Als welkomstcadeau kreeg Amalia twee gesigneerde Ajax-shirts – één mannen- en één vrouwenmodel – én een kei uit de Dam. Die staat volgens Halsema symbool voor grote gebeurtenissen in de stad, zoals de inhuldiging van koning Willem-Alexander en de vele dodenherdenkingen en demonstraties die er plaatsvonden. Met een knipoog voegde ze toe dat de kei ook een waarschuwing is voor de hakken van de prinses: “Ik heb er zelf ook behoorlijk negatieve ervaringen mee.”

Prominente amsterdammers

Naast Halsema waren er verschillende prominenten aanwezig, onder wie sporter Worthy de Jong, journaliste Barbara Barend, patissier Cees Holtkamp en politiechef Peter Holla – naast wie Amalia plaatsnam. Ook Parool-hoofdredacteur Michiel Couzy en de Amsterdamse wethouders Touria Meliani (cultuur) en Marjolein Moorman (onderwijs) schoven aan.

Opvallend detail: ook Amalia’s vader, koning Willem-Alexander, at op zijn 21ste jaar een kennismakingslunch met de burgemeester van Amsterdam. In 1988 was dat Ed van Thijn. Toen schoof zelfs Johan Cruijff aan.

