Freek Vonk krijgt wassen beeld in Madame Tussauds: ‘OMG!!’

Freek Vonk krijgt zijn eigen wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam. Dat maakte de bioloog en presentator woensdag op Instagram bekend.

“Een levensechte Freek Vonk in Madame Tussauds Amsterdam? OMG!! Dat was zo’n beetje mijn eerste reactie toen ik werd gevraagd of ik mee wilde werken”, schrijft Vonk bij een reeks foto’s. “Natuurlijk hoefde ik niet lang na te denken, want wat een eer om straks tussen al deze iconische figuren te schitteren!!” Op de foto’s poseert Vonk onder meer naast beelden van Beyoncé en Lady Gaga.

De 41-jarige Vonk schrijft verder dat stilzitten niet zijn “meest favoriete bezigheid” is. “Maar ik denk dat de Freek in Madame Tussauds daar straks geen enkel probleem mee zal hebben”.

Volgens de bioloog wordt zijn wassen beeld in het najaar onthuld. Een precieze datum is nog niet bekend.