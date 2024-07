Jon Landau, producent Titanic en Avatar, overleden

De Amerikaanse filmproducent Jon Landau is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder Variety en Deadline. Volgens Variety leed hij aan kanker. De producent was onder meer bekend van zijn samenwerkingen met regisseur James Cameron.

Landau was als producent verantwoordelijk voor de film Titanic (1997). Die film van regisseur Cameron won een Oscar en was lange tijd de film met de hoogste opbrengst aller tijden. De film werd uiteindelijk ingehaald door Avatar (2009), die Landau ook produceerde.

De producent was verder verantwoordelijk voor Avatar: The Way of Water, Solaris en Alita: Battle Angel. Voor zijn dood was hij ook betrokken bij de verdere films in de Avatar-filmreeks. Het derde deel in de sciencefictionreeks wordt in 2025 verwacht.