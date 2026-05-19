Babette van Veen reageert op overlijden ex-man Bas Westerweel

Tekst: Lisa Manche

Babette van Veen heeft voor het eerst gereageerd op het overlijden van haar ex-man Bas Westerweel. Op Instagram bedankt ze iedereen voor alle steun die ze krijgt.

Plotseling overleden

Zaterdag werd bekend dat Bas plotseling is overleden. Zijn lichaam werd een dag voor zijn 63ste verjaardag aangetroffen in zijn woning in Enschede. Bas was van 1998 tot en met 2010 getrouwd met Babette van Veen. Samen hebben zij twee zoons: Silvijn en Sebastiaan.

Lieve berichten

Babette reageert via het Instagramaccount van de Ademnood-concerten op het verdrietige nieuws en laat weten geraakt te zijn door alle reacties. ‘Ook op dit profiel krijgen we veel lieve berichten na het nieuws dat Bas Westerweel is overleden’, schrijft ze. ‘Die zie ik en die doen me goed. Dank jullie wel hiervoor.’

Welzijn van kinderen

In haar bericht vertelt Babette dat de aandacht voor nu bij het welzijn van haar kinderen ligt. Ondanks het einde van hun relatie in 2010 bleven Babette en Bas altijd verbonden door hun gezin. De actrice laat weten vooruit te kijken. ‘Binnenkort gaan we het leven weer extra hard vieren’, schrijft ze.

Bas Westerweel

Bas Westerweel overleed in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn slaap. In een verklaring van de familie staat dat zijn overlijden onverwacht is gekomen, ondanks eerdere hartproblemen. Bas was jarenlang presentator en programmamaker in de radio- en televisiewereld. Zo presenteerde hij Het Klokhuis, Schooltv-weekjournaal en Toppop. Ook was hij stemacteur en sprak hij stemmen in voor Totally Spies en SpongeBob SquarePants. Daarnaast was hij jarenlang ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting.

