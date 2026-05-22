Peter Gillis in hoger beroep na uitspraak in mishandelingszaak Nicol Kremers

Tekst: Lisa Manche

Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter voor de mishandeling van zijn ex-partner Nicol Kremers. Dat bevestigt zijn advocaat aan het ANP.

Taakstraf

Peter Gillis kreeg een taakstraf opgelegd van zestig uur. Ook moest hij zijn ex een schadevergoeding van 1.000 euro betalen.Volgens de rechtbank was er op basis van foto’s, geluidsopnamen en getuigenverklaringen, voldoende bewijs dat Gillis zijn ex Kremers op 29 mei 2022 heeft mishandeld. Voor de andere beschuldigingen van mishandelingen was volgens de rechter onvoldoende bewijs.

Belastingontduiking

Peter Gillis kreeg op dezelfde dag ook een gevangenisstraf van anderhalf jaar en een boete van 1,3 miljoen euro opgelegd vanwege belastingontduiking. Een dag na de uitspraak maakte de vastgoedondernemer, die onder meer bekend is van het programma Massa is Kassa, bekend daartegen in hoger beroep te gaan.

Lees ook: Peter Gillis krijgt celstraf voor fiscale misdrijven en taakstraf voor mishandeling Nicol Kremers

Celstraf

Gillis kreeg vorig jaar ook al twaalf maanden cel opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk, voor belastingfraude tussen 2014 en 2019. Ook tegen die uitspraak ging hij in hoger beroep.

Talpa maakt voorlopig geen nieuwe afleveringen van Massa is Kassa zolang de rechtszaken lopen.

Bekijk ook:

BRON: ANP