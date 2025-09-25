Gordon schrikt van ontmoeting met Martijn Krabbé

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Amsterdam ontmoetten Gordon en Martijn Krabbé elkaar onverwacht op straat. Voor de zanger was het een emotioneel moment. Hij vertelde er uitgebreid over in de ochtendshow van Radio 10.

De ontmoeting raakte hem meer dan hij had verwacht, mede om zijn goede band met Martijn Krabbé. Het was een weerzien waarin zowel humor als ontroering samenkwamen.

Verrassing in De Pijp

Terwijl Gordon door de wijk liep, werd hij geroepen door Martijn. Tot zijn schrik zag hij dat de presentator in een scootmobiel reed. Gordon zei: ‘Ik ken Martijn natuurlijk alleen al als die beweeglijke jongen die je om je nek vliegt.’ Toch vielen ze elkaar alsnog meteen in de armen.

Troosten vooral door Martijn Krabbé zelf

Op straat was het niet Gordon die steun bood, maar juist Martijn. Hij stelde de zanger gerust en vertelde dat zijn immuuntherapie goed aansloeg. Gordon liet weten dat hij hoopte dat Martijn er helemaal doorheen zou komen.

Positieve energie

Volgens Gordon straalde Martijn veel positiviteit uit. In een speelse bui reed hij zelfs in supermanhouding weg en riep: ‘Kijk dan, Gordon!’ Het liet de zanger onder de indruk achter: ‘Ik heb echt een heel warm gevoel bij hem.’ Ook vertelde Gordon dat Martijn Krabbé aangaf blij te zijn dat de pers hem met rust laat. Medepresentator Froukje de Both merkte op dat we Martijn weer zullen horen in The Voice Of Holland.

FOTO: ANP