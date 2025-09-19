Martijn Krabbé keert ondanks ziekte terug als voice-over bij TVOH

Tekst: Denise Delgado

Heuglijk nieuws voor Martijn Krabbé (56): de presentator is binnenkort weer te horen bij The Voice of Holland. Ondanks zijn strijd tegen uitgezaaide longkanker keert hij komend seizoen terug als voice-over van het programma.

Martijn kan ’toch nog nuttig zijn’

Jarenlang was Martijn hét gezicht van het zangprogramma en ook nu het programma terugkeert, blijft hij betrokken. ‘Het was altijd al een eer,’ schrijft hij op Instagram. ‘Maar nu ik ziek ben en toch nog nuttig kan zijn, helemaal.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

In dezelfde update laat hij weten hoe het momenteel met hem gaat. ‘Best wel goed eigenlijk,’ klinkt het hoopvol.

Overal van op de hoogte

Collega Chantal Janzen benadrukte eerder bij RTL Boulevard hoe groot zijn betrokkenheid nog steeds is. “Hij is iemand die overal vanaf wil weten. Dat is nog steeds niet veranderd, dus hij is overal van op de hoogte. Dat is heel erg fijn.” Toch was het voor haar een emotioneel moment toen zijn stem voor het eerst weer door de studio klonk. “Het besef is er dan ook dat je moet genieten van waar je blij van wordt.”

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @MARTIJN_KRABBE