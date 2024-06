Bijzondere hereniging voor Chantal Janzen

Chantal Janzen heeft geen moment getwijfeld over haar deelname aan de show The Best of Musicals, en het sleutelwoord was daarbij volgens haar ‘Willemijn’. Ze geniet ervan dat ze weer een duet gaat zingen met haar oude Wicked-collega Willemijn Verkaik zaterdagavond in Ziggo Dome, vertelt ze tegen het ANP.

“Willemijn was een paar jaar geleden te gast bij Chantals Pyjama Party”, zegt Janzen. “Ik heb haar drie jaar lang gevraagd daarvoor en het lukte eindelijk. Je hebt gewoon sommige collega’s bij wie je een heel fijn gevoel hebt. Dat had ik bij Wicked altijd. En dan heb ik het nog niet eens over haar kunnen.”

Janzen zou, als haar schema het toeliet, ook zo weer tekenen voor een musical met Verkaik. “Ja, altijd”, zegt ze zelfs. “Door mijn dienstverband met tv kan ik niet heel vaak musicals meer doen. Maar als het zich voordoet en ik zou de cast mogen voorstellen, dan zou Willemijn er zeker bij zitten. Als je de kans krijgt, is het altijd fijn met mensen op te treden die zo goed zijn.”

Orkest

Verkaik keerde al vaker terug naar haar rol als heks Elphaba, die ze naast haar samenwerking met Janzen in de Nederlandse versie ook in landen als Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten mocht spelen. “Ik heb alles eruit gehaald wat erin zit. Ik heb op Broadway en West End mogen spelen, dus vind het superfijn dat het aan mij hangt”, zegt ze daarover. “En dit duet zing ik dan weer niet zo heel vaak, dat maakt het heel leuk.”

Maar dat duet is niet het enige waarvoor Verkaik aanwezig is in Amsterdam op 29 juni. “Door de hele voorstelling kom ik voorbij met meerdere nummers”, zegt de vrouw die in de Nederlandse versies van Frozen het hoofdpersonage Elsa van een stem voorzag. “Ja, ook Frozen komt voorbij”, zegt ze. “En waar ik erg van geniet, is het podium weer delen met fantastische collega’s die je al heel lang niet meer hebt gezien.”

Dat is volgens Janzen ook het leuke van de show waarin liedjes uit vele musicals voorbijkomen. “Als je musicals doet, dan sta je soms jarenlang in één en dezelfde voorstelling. Om dan op een avond als deze al die nummers te zingen, is heel leuk.” “En er zit een fantastisch orkest om ons heen”, vult Verkaik aan. “Dat is alleen al heel leuk bij de repetitie om te doen.” Dat maakt het bijna zonde dat de show maar één avond is. “Is het ook”, reageert Verkaik. “Dus ik hoop dat het een succes wordt en terugkeert.”