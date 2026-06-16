Bonnie Tyler uit coma, maar ‘zeer ziek’ na spoedoperatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zangeres Bonnie Tyler is uit haar coma, maar ligt nog altijd in zeer slechte toestand op de intensive care in Portugal.

De 75-jarige zangeres werd in mei met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Faro voor een darmoperatie. Daarna werd Bonnie Tyler in een kunstmatige coma geplaatst om haar herstel te bevorderen. Volgens een woordvoerder verbetert haar toestand, maar verloopt dat herstel langzaam.

Nog altijd op intensive care

In een verklaring op de website van de ster staat dat ze ‘niet langer in coma ligt, maar nog steeds zeer ziek is en op de intensive care in een ziekenhuis in Portugal verblijft’. Ook staat daarin: ‘Hoewel haar toestand verbetert, is het een langzaam proces. Haar artsen blijven er vertrouwd in dat ze goed zal herstellen, maar het zal tijd kosten’.

Zomertournee geraakt door herstel

De zomertournee van Bonnie zal worden geannuleerd of uitgesteld. Toch is er nog hoop dat sommige concerten in het najaar wel kunnen doorgaan. De zangeres zou deze zomer optreden op het Sunshine Festival in Worcester en daarnaast een aantal concerten in Europa geven.

Fans Bonnie Tyler bedankt voor steun

De woordvoerder bedankte fans wereldwijd voor hun ‘enorme hoeveelheid liefde en steun’. Volgens de verklaring is Bonnie daarvan op de hoogte en is ze dankbaar voor alle goede wensen. Ook werd excuses aangeboden voor de verstoring van haar tournee: ‘We bieden onze excuses aan alle fans van Bonnie en aan onze partners voor de teleurstelling die dit zal veroorzaken, maar we vertrouwen erop dat u begrip zult hebben en geduld met ons zult hebben in deze moeilijke omstandigheden. We hopen u volgend jaar te zien.’

BRON: BBC